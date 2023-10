Soleil et voiles d'altitude mercredi avant l'arrivée de la pluie

Après dissipation des nuages bas présents sur l'ouest du pays, le temps sera par moments assez ensoleillé mercredi après-midi, surtout sur l'est du pays, mais il faudra également composer avec des voiles d'altitude et des champs de nuages moyens de plus en plus nombreux, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les températures atteindront 19°C en Hautes-Fagnes et 22 à 23°C en plaine, sous un vent modéré de sud-ouest.