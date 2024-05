Temps sec mercredi avec des périodes ensoleillées et des maxima jusqu'à 25°C

Le temps sera sec mercredi avec des périodes ensoleillées et un faible risque d'un orage local. Les maxima seront de 17°C en bord de mer à 25°C en Campine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) en début de journée.

Le temps sera d'abord généralement sec avec des périodes ensoleillées et des nuages convectifs. Cet après-midi, les nuages convectifs accentueront leur développement pour former des averses parfois orageuses avec localement un risque de grêle. De nombreuses régions conserveront cependant un temps sec. Le vent faible de direction variable deviendra modéré de nord à nord-est en cours de journée. Les maxima varieront entre 20 et 25°C dans l'intérieur du pays, mais les températures ne dépasseront pas 17 ou 18°C en bord de mer.