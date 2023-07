Un ciel nébuleux et encore des averses à attendre dans la matinée

Aujourd'hui, la nébulosité sera variable avec encore quelques averses éparses, surtout sur le centre et l'est du pays où un coup de tonnerre n'est pas exclu. Dans l'après-midi, le temps redeviendra généralement sec à partir de l'ouest avec un ciel qui se dégagera temporairement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 17°C en haute Ardenne, 20°C en bord de mer et 21 ou 22°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré d'ouest.