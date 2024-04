Un début de week-end sec, ensoleillé et remarquablement doux

Le temps sera sec et ensoleillé samedi, avec parfois des voiles d'altitude. En fin de journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Cette nuit, la nébulosité continuera à augmenter à partir de l'ouest avec un risque croissant d'averses. Les minima seront compris entre 10 et 13°C au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et entre 12 et 14°C sur le reste du pays. Le vent restera souvent modéré de sud à sud-ouest.

Dimanche, une zone frontale traversera le pays et apportera généralement beaucoup de nuages. Le matin, il y aura quelques averses légères ici et là, mais ensuite le temps deviendra généralement sec avec parfois un peu de soleil. En fin d'après-midi et en soirée, il pleuvra à nouveau (parfois modérément) sur le centre et l'est du pays.

Les températures resteront très douces, avec des maxima de 16°C au bord de la mer et jusqu'à 20°C en Campine. Le vent sera modéré, parfois assez fort au bord de la mer, venant du sud-ouest.

Lundi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec localement un risque de quelques pluies. En journée, des éclaircies se développeront. Cependant, le temps deviendra instable l'après-midi et des averses éclateront, éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre. En soirée et durant la nuit, l'IRM prévoit de la pluie ou des averses avec un risque d'orage. Les maxima se situeront entre 15 et 19°C.