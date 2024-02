Un temps changeant pour ce vendredi après-midi et ce week-end

Le ciel sera changeant ce vendredi après-midi à parfois très nuageux avec des averses localisées, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 4 ou 5 degrés sur les hauteurs de l'est et 8 ou 9 degrés en plaine. Le vent sera généralement assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales autour de 60 ou 70 km/h. En fin d'après-midi, il reviendra au secteur sud à sud-ouest et diminuera un peu en intensité.

Le ciel restera changeant dans la soirée et au cours de la nuit ou parfois très nuageux avec encore des averses sous forme de pluie ou de giboulées. Plus tard dans la nuit, quelques chutes de neige seront possibles en Ardenne et pourraient temporairement blanchir le sol en Hautes-Fagnes. Les minima seront compris entre 0 et 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et se situeront autour de 2 ou 3 degrés ailleurs, sous un vent modéré de sud à sud-ouest avec des rafales autour de 40 ou 50 km/h.

Le ciel sera à nouveau changeant samedi. La matinée sera généralement sèche avant l'arrivée d'une nouvelle zone d'averses. Les maxima seront compris entre 3 et 5 degrés en Ardenne, et voisins de 6 ou 7 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest; en fin de journée, il reviendra au secteur sud. Les rafales se situeront autour de 50 km/h.