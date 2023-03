Un temps variable parsemé d'averses

Les éclaircies laisseront place aux nuages cet après-midi, annonce jeudi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Quelques gouttes de pluie ne seront pas à exclure. Les maxima se situeront entre 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 15 degrés en plaine, sous un vent assez fort avec des pointes allant jusqu'à 60 km/h.

Ce soir et en début de nuit prochaine, le ciel sera couvert avec davantage de précipitations depuis la frontière française. Ensuite, le temps redeviendra plus sec sur l'ouest du pays. Les minima varieront de 7 degrés en Hautes­ Fagnes à 11 degrés en Lorraine belge et dans la région liégeoise. Le vent soufflera toujours assez fort puisque les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h.

La journée de vendredi sera plutôt instable, alternant éclaircies et averses localement intenses, voire orageuses. Les maxima grimperont jusqu'à 14 degrés dans le centre et 12 degrés ailleurs.