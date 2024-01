Un vendredi ensoleillé autour de zéro degré, vigilance jaune aux conditions glissantes

Ce matin, la journée débutera avec un temps froid et du brouillard givrant par endroits. Ensuite, le temps sera très lumineux sur la plupart des régions, même si la grisaille pourrait être plus tenace sur le de l'Ardenne. Les maxima se situeront entre 0 et -3 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse, autour de 0 à -1 degré sur le centre et entre +1 et +4 degrés sur le nord-ouest, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

La majeure partie de la Belgique, à l'exception de la Côte, est toujours en vigilance jaune aux conditions glissantes jusqu'à 13h00 en raison de plaques de glace ou de neige durcie sur les chaussées. Le brouillard pourra par ailleurs givrant à certains endroits.