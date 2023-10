Un week-end mitigé sous des températures dégressives

Il fera plutôt doux pour la saison vendredi après-midi, avec des températures oscillant entre 19°C en haute Ardenne et 22 ou 23°C en Flandre, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera également venteux avec des rafales jusqu'à 60 km/h, et même 70 km/h au littoral. Les nuages seront largement dominants et amèneront des averses à partir de la Côte. Le nord-ouest pourrait même entendre un coup de tonnerre.

La zone de pluie se décalera vers l'Ardenne avant de quitter la Belgique par l'est en début de nuit. Elle sera suivie d'une accalmie temporaire puis d'un front froid sous forme d'averses parfois fortes. Un épisode orageux n'est pas à exclure. Le temps redeviendra ensuite sec et le ciel se dégagera. Les minima iront de 9°C en haute Ardenne et 13°C à la mer sous un vent assez fort voire fort avec des rafales de 70 km/h. après le passage du front froid, il deviendra modéré, sauf à la Côte, où il restera assez fort.

Samedi débutera sous le soleil avant le retour de quelques averses à partir du littoral. Celles-ci se feront toutefois plus rares en arrivant dans l'intérieur des terres. Le mercure chutera avec des maxima de 10°C en haute Ardenne et pas plus de 14 ou 15°C ailleurs. Le vent soufflera modérément à l'exception de la côte, où des rafales de 50 km/h pourront encore être enregistrées.