Lancement des inscriptions en première secondaire: "Il y a assez de places, mais…"

50.000. C'est le nombre d'étudiants qui s'inscrivent en première secondaire chaque année, selon la ministre de l'Éducation. Une question s'impose au moment du lancement de ces inscriptions: les écoles disposeront-elles de suffisamment de places disponibles? "Il y a assez de places, vous savez qu'on y travaille maintenant depuis plus de 10 ans, depuis 2010 avec le boom démographique. On a dû faire face, créer de nouvelles places. On en a créé 30.000 supplémentaires en un peu plus de 10 ans. Il y a encore des projets qui sortent de terre petit à petit. Cette rentrée scolaire, il y aura un nouveau projet à Neder-Over-Heembeek, l'année prochaine à Berchem", avance Caroline Désir.

Toutefois, notre invitée avoue que la situation n'est pas encore optimale: "Il ne manque pas strictement de places, mais on dit que pour être un petit peu à l'aise, on doit avoir une sorte de buffer (NDLR: un tampon) de 7% pour qu'on ait un peu d'air. Si chaque enfant rentre dans une place, vous vous rendez bien compte que les parents ont peu de choix et donc, c'est important qu'on donne un peu d'air."