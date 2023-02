Une douce Chandeleur sous quelques gouttes de pluie

(Belga) Le temps sera très nuageux jeudi avec quelques faibles pluies ou bruines, surtout sur le nord-est du pays et en Ardenne, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Une bonne chose à en croire le dicton selon lequel s'il pleut à la Chandeleur, l'hiver ne demeure.

Le ciel restera très nuageux jeudi après-midi sur la plupart des régions avec parfois quelques faibles pluies ou de la bruine par intermittence ; celles-ci seront toutefois plus régulières sur le nord-est du pays et en Ardenne. En Hautes-Fagnes, la visibilité sera localement réduite par les nuages bas. À la Côte et sur l'extrême ouest du pays, la couverture nuageuse, moins épaisse, pourrait par contre laisser filtrer quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 4 °C et 7 °C en Ardenne, autour de 8 °C dans le Condroz, et autour de 9 °C ou 10 °C en plaine. Le vent d'ouest sera modéré à parfois assez fort dans l'intérieur des terres, et souvent assez fort au littoral, avec des rafales autour de 50 km/h. Vendredi, le ciel sera à nouveau très nuageux avec également de faibles pluies ou bruines. Le week-end s'annonce tout aussi tristounet avec une persistance de la grisaille et toujours un risque de faibles précipitations. Les températures seront douces pour la saison avec des maxima flirtant autour des 10 °C.