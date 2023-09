Une grande partie du pays en code jaune à cause des températures élevées: "L’ancien record journalier de 1899 est battu"

L'institut royal météorologique (IRM) a émis mercredi un code jaune d'appel à la vigilance pour de nombreuses provinces en raisons des températures élevées. Seuls le littoral et la province de Luxembourg devraient échapper à cet épisode de fortes chaleurs.

L'institut a donc émis un code jaune pour les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Limbourg, Brabant flamand, Brabant wallon, Liège, Hainaut, Namur et pour Bruxelles. Il est conseillé de faire attention aux personnes âgées et affaiblies en les faisant boire davantage et en ne les exposant pas en plein soleil.

"Maintenant 28,6 degrés à Uccle. L’ancien record journalier de 1899 (28,5) est battu", indique sur X David Dehenauw, chef du bureau du temps de l'IRM. "La valeur définitive sera connue en fin de journée."