"Il faut mettre un gant pour la prendre": la chips la plus piquante du monde est en vente en Belgique... et il vaut mieux être prudent

Nous avons trouvé la chips en question sans aucun problème au prix de 9,99€ l'unité. Il faut 18 ans pour pouvoir l'acheter. Des précautions vont avec l'achat. "Pour les gens sensibles de l'estomac, il vaut mieux éviter", indique le vendeur. "Et il faut mettre un gant pour pouvoir prendre la chips car si on se frotte l'œil après, ça risque de piquer très fort." Le commerçant affirme en vendre "assez bien".

Un jeune Américain est décédé le premier septembre dernier et ses parents sont convaincus qu'il a perdu la vie après avoir participé au "One Chips Challenge", ce défi qui consiste à manger une chips la plus piquante du monde.

Le "Carolina Reaper"

Cette chips contient le piment le plus puissant au monde. Le "Carolina Reaper". Pour l'Agence fédérale de la sécurité et de la chaîne alimentaire, la vente du produit est bel et bien légale. "Si la liste des ingrédients est correcte et complète, il n'y a pas d'ingrédients interdits", affirme Aline Van Den Broeck, la porte-parole.

En Belgique, pourtant, il est interdit de vendre des aliments dangereux pour la santé. Cette chips est déconseillée à certaines catégories de personnes alors il faut être prudent malgré tout. "Les femmes enceintes, aux femmes allaitantes et les jeunes enfants", énumère Aline Van Den Broeck. "Car ce piment est extrêmement puissant. Il pourrait provoquer des brûlures ou même des sensations d'étouffement."