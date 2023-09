"C'est une tradition qui existe depuis des générations": Bart De Wever s'exprime sur la polémique du "Sauvage" à la ducasse d'Ath

Ce mercredi 6 septembre, Martin Buxant et Christophe Deborsu recevaient un invité exceptionnel dans "Les Puncheurs" : Bart De Wever. Le leader de la N-VA et bourgmestre d'Anvers n'avait plus donné d'interview sur une grande chaîne de télévision francophone depuis 2014. Au cours de cet entretien, le politicien est revenu sur plusieurs sujets, dont le wokisme (Courant de pensée en provenance des USA qui a pour but de dénoncer les injustices et discriminations, selon la définition du Robert). Et comme à son habitude, il n'a pas eu sa langue dans sa poche.

Dans son dernier ouvrage qui vient de paraître, intitulé "Woke", il dénonce le wokisme et explique ce qui le dérange en particulier. "Je ne pense pas que le woke défend vraiment le droit des femmes ou des minorités. Je ne pense pas que c'est la prochaine étape dans l'émancipation des mouvements des Lumières. Bien au contraire, le woke cherche à diviser les sociétés entre soi-disant victimes", explique-t-il.