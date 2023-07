Une nébulosité plus abondante dans l'après-midi et présente jusqu'en fin de semaine

La nébulosité sera variable voire localement plus abondante, mercredi après-midi, avec encore quelques averses, principalement le long de la frontière française et sur l'est du pays. Sur la frange littorale et sur l'extrême nord du pays, de belles périodes ensoleillées pourront toutefois s'imposer davantage, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 16°C en haute Ardenne, 19°C à la mer et 20 à 21°C sur le centre. Le vent sera modéré de secteur ouest à ouest-sud-ouest.

Ce soir, le temps deviendra généralement sec, mais la nébulosité augmentera depuis l'ouest du territoire. En début de nuit, une zone de pluie active atteindra le littoral et traversera ensuite l'ensemble du pays vers les régions de l'est qu'elle atteindra en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 11°C en Hautes-Fagnes et 16°C en plaine. Le vent s'orientera au sud-ouest et restera modéré dans les terres, mais il deviendra assez fort au littoral.

Jeudi, le ciel restera très nuageux à couvert tout au long de la journée avec un temps souvent pluvieux le matin. L'après-midi, les périodes de pluie devraient surtout se cantonner à la moitié sud-est du pays tandis que des périodes plus sèches gagneront l'ouest et le nord du territoire. Les maxima atteindront 15°C en Hautes-Fagnes et 18°C en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort dans les terres et assez fort à fort au littoral.