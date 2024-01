Une offensive neigeuse qui pourrait laisser des traces durant plusieurs jours: à quoi s'attendre dans les prochaines heures?

Partager:

L'offensive neigeuse qui était prévue par l'Institut royal météorologique touche actuellement la Belgique.

Pascal Mormal, météorologue à l'IRM, explique que la météo est relativement conforme aux prévisions, "Si ce n'est que la zone neigeuse est en train de remonter un peu plus au nord de ce qu'on pensait encore hier. Ce qui fait que Bruxelles est tout à fait concerné par des bonnes chutes de neige qui vont encore durer l'après-midi et qui devraient commencer à s'évacuer par le sud-est seulement en fin de soirée", explique-t-il. Le phénomène est en pleine ascension et la neige va donc encore s'intensifier ces prochaines heures sur le centre du pays. Des pluies verglaçantes en province du Luxembourg

Contrairement au centre du pays, la province du Luxembourg est touchée par des pluies verglaçantes. "On a une dépression qui remonte par la France qui est accompagnée d'air très doux et de pas mal de précipitations. Mais elle vient buter sur cet air très froid qui se trouve pour l'instant en Belgique. En altitude, autour de 1500 mètres, on a des températures positives. Ce qui fait que ce qui tombe pour le moment au sud de la province du Luxembourg, mais également au sud du Hainaut et au sud de Namur, c'est de la pluie. Donc la plus grande prudence est de mise sur les routes dans ces régions-là", explique le météorologue. Pour les prévisions conditions glissantes, on est sur une vigilance orange pour une grande partie du pays. La province du Luxembourg est quant à elle en avertissement rouge. À quoi s'attendre pour les prochains jours ?