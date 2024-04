330 listes déposées pour les élections fédérales, régionales et européennes

Ces listes ont été déposées vendredi et samedi auprès des bureaux principaux de collège et de circonscription pour les élections au Parlement européen, à la Chambre des représentants et aux parlements régionaux et communautaires.

Par ailleurs, 94% des listes de candidats ont été déposées numériquement. Cela représente une "réduction considérable" de la charge de travail pour les bureaux principaux de circonscription et de collège, ajoute l'administration.