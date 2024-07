Les voyageurs belges à destination d'Israël doivent remplir une autorisation électronique

Cette ETA doit être remplie et envoyée aux autorités israéliennes avant le début du voyage, sur le site web de la Population and Immigration Authority d'Israël (israel-entry.piba.gov.il). Tous les détenteurs de passeports sont concernés, quel que soit leur âge, précisent les Affaires étrangères. Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans et coûte 25 Nis (environ 6 euros).

Les Affaires étrangères rappellent néanmoins que tous les voyages dans la région sont actuellement fortement déconseillés en raison de la guerre dans la bande de Gaza, d'une situation instable en Cisjordanie, ainsi que des tensions entre Israël, l'Iran et le Hezbollah libanais.