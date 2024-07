"Si on réduit les moyens de la diplomatie, cela impactera la sécurité du pays"

Les moyens de la diplomatie belge ont fortement diminué depuis 15 ans, déplore la patronne du SPF Affaires étrangères. Le budget de fonctionnement de cette administration a chuté de 12,5% à 533 millions d'euros. Les agents expatriés ont été réduits de 19% et le réseau diplomatique s'est contracté de 15%.

Après quinze ans d'économies, les marges sont épuisées. "On a atteint les limites: on a demandé énormément de choses à nos agents. Les postes sont de plus en plus sous pression. Il n'y a plus de marge d'économies, ou alors, il faut me dire où nous devons faire moins", insiste-t-elle.