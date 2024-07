Les cancers du sein ne se traiteront plus qu'en cliniques agréées

Cette mesure, annoncée par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, a été prise à la suite d'une étude du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). Celle-ci indique que les femmes traitées dans une clinique du sein non agréée présentent 30% de risques supplémentaires de décéder d'un cancer du sein par rapport aux femmes qui se font soigner dans une clinique du sein agréée.

Face à ce constat, le ministre a annoncé que les hôpitaux non-agréés "n'auront plus droit au financement des interventions chirurgicales pour le cancer du sein et il ne sera plus possible non plus de facturer des soins aux patients dans une clinique du sein non agréée".