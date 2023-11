"50% de récidives à la sortie de la prison": Maxime Prévot liste les conséquences d'une police et d'une justice "asséchées"

Maxime Prévot, président du parti Les Engagés et bourgmestre de Namur, était l'invité de 7h50 de Martin Buxant jeudi matin, sur bel RTL. Il a dressé un constat accablant de l'état de la justice et de la police dans notre pays, tirant à boulets rouges sur l'actuel gouvernement fédéral. Son parti a mis sur la table un plan 'justice police' qui demande l'engagement de milliers de policiers et de centaines de magistrats.

"Le gouvernement de Charles Michel et du MR, à l'époque, a réduit drastiquement les capacités d'engagement des forces policières, c'est la réalité. Il faut être lucide, je pense que sur ces 20 dernières années, il n'y a pas d'administration qui a été autant asséchée que les pouvoirs régaliens de la police et de la justice. Nous avons moitié moins de budget que la moyenne européenne, 40% de magistrats en moins que la moyenne européenne et pourtant 3 fois plus de dossier à traiter. Nous avons des récidives au-delà de 50% quand quelqu'un sort de prison", a-t-il déclaré.