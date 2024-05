La directrice des affaires culturelles à la COCOF réclame davantage de soutien aux artistes francophones: "Regardez ce qui se passe du côté flamand"

Partager:

Cécile Vainsel, PS, directrice d’Administration des Affaires Culturelles à la COCOF (Commission communautaire française), était l'invitée de Martin Buxant ce matin sur bel RTL. Il a été question de la visibilité des artistes belges francophones, notamment sur les festivals.

On voit peu d'artistes francophones lors des festivals, et c'est un constat que confirme Cécile Vainsel, même si on ne dispose pas de chiffres précis. Elle plaide pour une liberté de programmation, mais aimerait améliorer la visibilité de nos talents. Mais pourquoi y a-t-il peu d'artistes belges francophones sur les scènes des festivals ?

"Ce qui permet de doper la visibilité de nos artistes belges francophones, c'est la diffusion sur les ondes. Donc, on a travaillé sous cette législature pour améliorer cette visibilité, en augmentant les quotas de manière assez importante sur les radios publiques et privées. Mais je vais vous le dire très clairement, je pense que ces efforts sont positifs, mais ne sont pas suffisants", a-t-elle répondu. Cécile Vainsel estime qu'on ne diffuse pas assez d'artistes francophones sur les différentes radios francophones. "Regardez ce qui se passe du côté flamand, vous avez 25% d'artistes flamands qui sont obligatoirement diffusés sur les radios publiques, et on voit le résultat, un groupe comme Clouseau a été programmé 12 fois au Sportpaleis, poursuit-elle. Donc je pense que c'est une politique qui s'avère payante. Alors ma conviction, c'est la suivante, il n'y a pas moins de talent du côté francophone que du côté néerlandophone en Belgique. Deuxièmement, la culture est un secteur économique extrêmement puissant. Rien qu'à Bruxelles, les industries culturelles et créatives, c'est plus de 105 000 emplois. Et trois, je pense que nous devons faire comme la France et faire de la culture un soft power pour doper la carrière des artistes en Belgique comme sur la scène internationale".