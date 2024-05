Action des syndicats de l'enseignement mardi à Anvers: plus de 2.000 manifestants attendus

Les organisations syndicales ACOD Onderwijs (pendant flamand de la CGSP), COC (de la CSC) et VSOA Onderwijs (et du SLFP) ont organisé cinq actions dans cinq villes flamandes différentes au mois de mai. Après Anvers mardi, suivront Ostende le lendemain, Louvain le 13, Hasselt le 14, et enfin, Gand le 15.

Le nombre de manifestants sera "beaucoup plus" élevé qu'attendu à Anvers, a rapporté dimanche le syndicat COC dans un communiqué.