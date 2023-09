Alexander De Croo promeut l'initiative sur les diamants russes à New York

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a imploré mardi soir à New York le secteur de la joaillerie à parcourir "le dernier mile" pour faire aboutir l'initiative sur les diamants. Ce projet, que M. De Croo a porté devant les pays du G7, doit permettre de bannir les diamants russes du marché.

Les diamants provenant de Russie ne font jusqu'ici l'objet d'aucune sanction à l'encontre du pays. Les revenus générés par la vente de ces pierres précieuses contribuent pourtant à financer la guerre d'agression menée par Moscou en Ukraine. La Belgique était restée réticente, car le centre mondial du négoce du diamant brut et poli se trouve sur son territoire, à Anvers.

On recherchait un mécanisme inébranlable pour tracer les diamants et ainsi empêcher que les pierres précieuses russes ne se retrouvent sur le marché des pays du G7 (Etats-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Japon et l'UE). Le dispositif est presque prêt désormais.