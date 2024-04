Assuétudes et santé mentale dans le quartier Nord font l'objet d'un diagnostic global

Un diagnostic sur les problématiques d'assuétudes et de santé mentale dans le quartier Nord a été présenté mercredi lors d'une conférence de presse. Face notamment à l'augmentation de l'insécurité ces dernières années dans le quartier bruxellois, les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode, la zone de police de Bruxelles-Nord, Safe.brussels ainsi que de nombreux acteurs du terrain ont travaillé de concert pour dresser les constats, les difficultés et les pistes de solutions relatives à ce phénomène de société directement lié à la hausse de précarité à Bruxelles.

Cette "concertation Nord" a donc débouché sur un diagnostic multisectoriel et global - réalisé entre septembre 2023 et mars dernier - faisant s'entrelacer les expertises des différents acteurs de terrain.

"En novembre 2022, le meurtre du policier Thomas Monjoie a démontré la gravité et la complexité de ces problématiques dans le quartier Nord. Cela appelle des réponses réfléchies qui mobilisent à la fois le secteur de la sécurité, mais également celui du social et de la santé", a expliqué le cabinet de la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne.

Le constat principal qui ressort du groupe de travail est qu'il existe une interaction forte entre précarité, assuétudes et santé mentale. "Lorsqu'une des trois problématiques se présente, les deux autres pôles ont tendance à venir alimenter le premier. On peut donc à la fois retrouver ces problématiques comme causes et comme conséquences les unes des autres", pointent les différents acteurs.

L'obstacle majeur à l'action publique ou associative, selon le rapport, repose dans l'offre locale limitée de service pour les différents publics identifiés - que ce soit le manque de personnel, de travail social mixte ou encore l'inaccessibilité des services de deuxième ligne. Les difficultés inhérentes aux métiers du travail social et de la santé (perte de sens, manque de reconnaissance, violence ressentie) sont également soulignées par l'évaluation.