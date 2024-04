Augmentation des bas et moyens salaires, réduction du temps de travail: comment le PS compte-t-il financer son programme?

Frédéric Daerden était l’invité de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, le ministre du Budget et de la Fonction publique en Fédération Wallonie-Bruxelles et tête de liste PS à Liège a évoqué les mesures phares du PS pour les prochaines élections européennes, fédérales et communautaires, à la veille du 1er mai.

Nous sommes les 30 avril. La veille du 1er mai. La fête des travailleurs célébrée par tous les partis de la gauche à la droite, qui en profitent pour rappeler leur catalogue de mesures et priorités. Et le parti socialiste n’est pas en reste, pointe Martin Buxant qui énumère ce que demande le PS : l’augmentation des bas et moyens salaires, l’augmentation du salaire minimum, une norme de croissance de 3 % dans les soins de santé, l’extension de l’interdiction de supplément d’honoraires, la réduction du temps de travail, … "Ce n’est pas un peu se moquer des gens de demander autant ?", interroge Martin Buxant. "Non, ce n’est pas du tout se moquer des gens", répond Frédéric Daerden, "ce sont des combats importants".