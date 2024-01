"Avis favorable conditionnel" pour le craqueur d'éthane d'Ineos au port d'Anvers

Les membres de la commission pouvant encore relire l'avis et y apporter des commentaires, le département Environnement de l'administration flamande ne communiquera qu'une fois le texte entièrement finalisé par écrit. C'est en effet à ce moment-là qu'il le transmettra à la ministre de tutelle, Zuhal Demir, qui aura le dernier mot.

Ces dernières semaines, de nombreux autres organismes se sont déjà exprimés au sujet de ce craqueur d'éthane. L'autorité portuaire, la ville d'Anvers et l'Agence flamande de l'énergie et du climat se sont prononcées en sa faveur. L'Agence de la nature et des forêts s'y est, par contre, opposée en raison de l'impact sur l'azote.