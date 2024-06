Bart De Wever va rencontrer le Roi ce mercredi: que sait-on actuellement des négociations pour l'ensemble du pays?

On sait qu'il a rencontré les différents présidents des partis intéressés pour former une coalition au niveau fédéral. Cette coalition est appelée "Arizona," car elle reprend les couleurs du drapeau de l'État d'Arizona aux États-Unis. Elle rassemble cinq parties, la N-VA, Vooruit, le CD&V, le MR et Les Engagés.

Côté wallon, MR et Engagés poursuivent eux aussi leur concertation avec des représentants de la société civile. Ce mardi soir, ce sont des acteurs du domaine social qui ont été reçus à Namur, et notamment les CPAS.

Mais les négociations s'avèrent plus compliquées que prévues pour Vooruit. L'idée d'économies faites sur les soins de santé amène quelques divergences. La N-VA et le MR ont prévu des réductions de budget dans ce secteur.

" 25% de la population est à risque de pauvreté et d'exclusion sociale", rappelle Luc Vandormael, président de la Fédération des CPAS. "J'imagine que tout le monde a à cœur d'agir durablement contre cette pauvreté. Et dans cette perspective, personne ne souhaiterait, à mon estime, affaiblir les CPAS, qui sont vraiment le pivot des politiques sociales à l'échelle locale."

Parmi ces 52 000 exclus, plus de la moitié serait sans diplôme secondaire.

Quid de Bruxelles?

En ce qui concerne maintenant le futur gouvernement bruxellois, le chef de file du MR dans la capitale, David Leisterh, a aussi décidé de rencontrer plusieurs acteurs de terrain.

Ce mardi, il a rencontré notamment le directeur de l'agence fédérale de la dette dans le but de faire l'état de la situation en matière budgétaire. "On a bien compris que la situation budgétaire à Bruxelles était problématique", indique David Leisterh. "Pour rappel, la note a été dégradée il y a encore quelques semaines. L'avantage d'un problème, c'est qu'il force à développer des réponses intelligentes. Pour développer ces réponses intelligentes, il est important de dès maintenant rencontrer tous les acteurs qui sont concernés, de près ou de loin, par l'établissement d'un budget à Bruxelles. On le sait, si on n'a pas un budget correct dès le début d'une législature, ça sera compliqué de continuer à financer à la fois la solidarité, mais aussi les grandes ambitions et l'espoir qu'on a pour Bruxelles dans ces prochaines années."