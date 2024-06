Formation du gouvernement fédéral: on sait quand Bart De Wever remettra sa première note au Roi

Depuis sa désignation mercredi dernier, le président de la N-VA a travaillé en toute discrétion et peu d'éléments ont filtré. Les présidents des différents partis pressentis pour former l'attelage fédéral ont bien été reçus par le nationaliste flamand, ont confirmé plusieurs sources.

La coalition dite "Arizona" rassemblant la N-VA, Vooruit et le CD&V du côté flamand et le MR ainsi que les Engagés du côté francophone est bien testée. Il s'agirait en outre d'une coalition dite "miroir", identique entre le fédéral et les Régions flamande et wallonne, où les discussions sont en cours. Bart De Wever rencontrera d'ailleurs une nouvelle fois ses homologues du CD&V Sammy Mahdi et de Vooruit Melissa Depraetere mardi après-midi, tant pour le volet flamand que fédéral. Mais la partie est loin d'être gagnée.