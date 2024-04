Belgique et Allemagne s'accordent pour améliorer la coopération policière et douanière: voici ce qui sera mis en place

La Belgique et l'Allemagne ont signé lundi un traité de coopération policière et douanière. Objectif : améliorer l'échange d'informations et la coopération entre les services de police et de douane des deux pays.

Selon la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), le traité co-signé avec la ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, et l'ambassadeur Martin Kotthaus vise à remettre au goût du jour un traité bilatéral réglant ces questions, mais qui, après 20 ans, ne répondait plus aux besoins de collaboration étroite avec les services allemands. Les négociations visant à moderniser le texte ont été entamées en 2015.