Pour le parti Ecolo, les ministres et députés sont trop payés: "Nous voulons diminuer leurs salaires de 2.500 euros nets"

Ce lundi, Jean-Marc Nollet était l'invité de Martin Buxant sur le plateau du RTL info dans la "dernière ligne droite" avant les élections qui auront lieu le 9 juin prochain. Plusieurs thèmes ont été abordés, comme le climat ou encore le pouvoir d'achat.

Concernant la bonne gouvernance qu'Ecolo souhaiterait appliquer, le co-président des Verts a été clair : il souhaite diminuer le salaire des ministres et des députés. "Nous avons besoin d'un choc de confiance pour rétablir ce lien entre les citoyens et les politiques", commence Jean-Marc Nollet. "Nous voulons diminuer le salaire des députés et des ministres de 2.500 euros nets. Nous voulons mettre fin aux privilèges, aux régimes spéciaux".