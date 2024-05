Les écologistes de Jean-Marc Nollet pourraient-ils former un gouvernement avec le MR ou le PTB ? Voici sa réponse

Comme chaque jour, nos journalistes demandent UNE promesse au président de parti. Celle de Jean-Marc Nollet est claire : investir. "Le 9 juin, c'est un référendum immense. Choisir l'avenir et investir ou choisir le passé et l'austérité. Pour l'avenir, ce sont les écologistes".

Pour Ecolo, une personne = un job. "Je suis président des Ecolos, je ne fais que ça. Mes collègues qui sont sénateurs, bourgmestres etc. on n'en veut pas. Dans le temps, les règles chez Ecolo c'est : pas plus de deux mandats successifs pour le même poste".

Ecolo veut diminuer le salaire des députés et des ministres. Le PTB aussi, il veut les diminuer de 50%. Et les Ecolos ? "De 2.500 euros nets. Nous voulons mettre fin aux privilèges, aux régimes spéciaux", note le co-président.

Peut-on y arriver à ce carbone neutre en 2050, comme le prévoit l'Europe ? Pour Jean-Marc Nollet, il y a trois façons d'y arriver : investir, investir et investir. "Investir pour isoler les maisons des citoyens, investir pour les énergies renouvelables et investir pour une mobilité collective propre".

Selon notre Grand Baromètre, on remarque que la priorité du climat a dégringolé chez les Belges. Comment l'expliquer ? "Le contexte est différent, mais cela reste dans le top 10 des priorités. Les jeunes en parlent du climat. Demain, on peut craindre de nouvelles inondations, ce sont des conséquences concrètes du réchauffement".

19h32

Etre de gauche, c'est détester les riches ?

Est-ce qu'être de gauche comme Jean-Marc Nollet, c'est détester les riches ? "Non, ces mêmes gens nous disent qu'il est normal que ces gens participent davantage". Les Ecolos se démarquent notamment sur le fait de vouloir taxer plus fortement les grosses fortunes que le PTB. "Nous considérons qu'au-delà que la maison et les outils de travail, si on a encore plus d'un million d'euros, il est normal de participer davantage".