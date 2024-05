"Il faut renforcer la police et les sanctions": les solutions de Sammy Mahdi pour venir à bout de l'insécurité à Bruxelles

"Moi, j’ai toujours dit que je voulais mener une politique tout comme j’ai été éduqué par mon père : on doit donner de l’amour, mais êtres ferme. Quand on voit ce qu’il se passe dans nos rues, c’est inquiétant", continue-t-il. "Il est important que la justice agisse et qu’elle soit ferme et dure et qu’on continue à investir dans la police".

Georges Gilkinet, vice Premier ministre Ecolo, et Sammy Mahdi, président du CD&V, ont débattu dans "Rendez-Vous". L’insécurité à Bruxelles était l’un des sujets évoqués. Sammy Mahdi est formel : "Il faut renforcer la police et les sanctions".

Une zone de police commune, "la" solution ?

Le président du CD&V ajoute qu’il faut "doubler le nombre d’agents de quartier" et créer une seule et unique zone de police pour Bruxelles, plutôt que "d’avoir les six zones de police qui se concurrencent".

"Souvent, j’entends parler d’autres partis qui disent que si on a une seule zone de police, on n’a pas plus de police de proximité. À New-York, il y a une zone de police et une police de proximité, il faut faire les deux en même temps. Il faut être sévère par rapport à ceux qui ne respectent pas les règles", affirme-t-il.

"Je trouve ça un peu léger", nuance Georges Gilkinet. "Nous avons mis en place avec le gouvernement fédéral une commissaire aux drogues. On a renforcé la police judiciaire alors que le gouvernement précédent, MR et N-VA, avait plutôt coupé dans les services de police. On a pris des mesures".