BRUXELLES - Ahmed Laaouej et David Leisterh à plus de 20.000 voix chacun

Trois personnalités PS, MR et PTB ont récolté le plus de suffrages dimanche en Région bruxelloise. Ahmed Laaouej (PS) arrive en tête avec près de 25.000 voix de préférence, devant le libéral David Leisterh (20.315). Ce duo est suivi de deux représentants PTB, Françoise De Smedt (16.737) et Soulaimane El Mokadem (14.861). La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), complète le top 5, à 11.751 voix.