Bruxelles: de nouveaux éléments intérieurs de l'Hôtel Métropole désormais classés

Plusieurs nouveaux éléments d'intérieur du prestigieux Hôtel Métropole, place De Brouckère au cœur de Bruxelles, sont désormais classés comme patrimoine bruxellois, a indiqué vendredi la secrétaire d'État régionale à l'Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons, en vue de la rénovation profonde qui s'annonce.

Plusieurs meubles Art Déco, conçus spécifiquement pour l'hôtel (sièges, chaises, tables, lits, tables de nuit et bureaux) rejoignent ainsi les éléments déjà classés en 1994 puis 2002, de même que la carte en relief de la Belgique datant des années 1960, le patio, conçu par Adrien Blomme, avec des sculptures de Bernard Callie aux quatrième et cinquième étages, ou encore des escaliers Art Déco et d'anciens salons.

C'est la famille de brasseurs Wielemans-Ceuppens qui a ouvert le café Métropole en 1890. Le bâtiment s'est vu adjoindre cinq ans plus tard un hôtel de luxe. Au long de sa riche histoire, l'hôtel a accueilli de nombreuses célébrités comme Albert Einstein, Marie Curie, les présidents américains Hoover et Eisenhower, le général De Gaulle et d'innombrables stars internationales. ?