A Bruxelles, Rachid Madrane, mécontent de la voie empruntée, ne sera pas sur la liste PS

"Je ne peux pas cautionner la procédure et la stratégie qui ont conduit à cette liste. Cela me fait mal, mais je ne peux pas. Je ne crois pas en la façon dont cette liste a été établie, et donc je ne crois pas en cette liste", a-t-il dit dans le cadre du congrès des militants bruxellois du PS chargés de désigner les têtes de listes bruxelloises à la Région et pour la Chambre .

"Il y a des procédures, au sein de notre Fédération, qui garantissent une démocratie interne et le respect des militants. Lors de sa campagne, le président de la Fédération, Ahmed Laaouej, nous avait d'ailleurs promis qu'il se ferait le champion de la démocratie interne, qu'il serait à l'écoute des militants et des sections, notamment sur les grands positionnements de la Fédé. On n'a rien vu et, ici encore, on en est loin. La répartition des places sur les listes s'est faite dans l'entre soi", a affirmé Rachid Madrane.