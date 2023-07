Bruxelles: un nouveau Contrat de gestion pour la Fondation KANAL et CIVA

Le gouvernement bruxellois a annoncé s'être accordé jeudi sur le futur contrat de gestion de la Fondation Kanal, créée par la Région de Bruxelles-Capitale, avec comme mission première de créer un musée d'art moderne et contemporain, en partenariat avec le Centre d'Art Pompidou de Paris, avec une ouverture prévue au dernier trimestre 2025.

Ce contrat de gestion approuvé par le gouvernement régional permet également "d'envisager sereinement la fin du chantier et de couvrir la maintenance et la gestion du futur bâtiment rénové". Il fixe des exigences de recettes propres pour la Fondation Kanal à hauteur de 60% de sa dotation publique de fonctionnement.

Le site de l'ancien garage Citroen, Implanté en bordure du canal, place de l'Yser, s'étend sur 1,7 hectare et est appelé à devenir "un pôle culturel majeur de la capitale européenne". Le musée d'art moderne et contemporain occupera 12.000 m2 et 7.000 m2 sont réservés au centre international d'architecture CIVA.

Quelque 13.000 m2 seront dédiés à un espace public intérieur censé être un lieu de rencontre, de détente, d'animation et d'éducation. Enfin, 9.000 m2 iront à des bureaux, postes de travail, espaces techniques, ainsi qu'à un auditoire et un parking.

"Le contrat de gestion fixe également les termes de l'intégration du CIVA dans le pôle muséal Kanal et donne les moyens au CIVA de proposer dès l'ouverture de Kanal une programmation muséale axée sur l'architecture, l'urbanisme, le paysage, les jardins et les écosystèmes urbains", a ajouté le cabinet de M. Vervoort.