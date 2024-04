Burkina: suspension de TV5 et de cinq sites d'information

La télévision française TV5 Monde a été suspendue deux semaines au Burkina Faso, tandis que son site internet et six autres sites d'information l'ont été jusqu'à "nouvel ordre" pour avoir diffusé un rapport accusant l'armée "d'exactions" contre des civils.

Outre la supension de TV5 Monde, le Conseil supérieur de la communication (CSC) a décidé dimanche la "suspension de l'accès aux sites Web de TV5 Monde, Deutsche Welle, Ouest-France, Le Monde, Apanews, The Guardian et AgenceEcofin, à partir du territoire burkinabè et ce jusqu'à nouvel ordre", selon un communiqué.