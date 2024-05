La Wallonie a reçu 11,4 milliards d'euros des deux autres régions du pays l'année passée: qu'en pensent les Flamands?

Deux professeurs de l’université de Louvain (KU Leuven) ont réalisé une étude sur les transferts financiers entre les régions. La Wallonie a reçu l’année dernière 11,4 milliards des deux autres régions du pays. La Flandre reste de loin le plus gros contributeur de l’aide vers le sud du pays. Cette solidarité entre régions est d’ailleurs une des thématiques de campagne des partis indépendantistes flamands qui depuis des années ne cessent de la remettre en cause.

Dix ans plus tard, l'extrême droite flamande du Vlaams Belang refera la même opération. Ils continuent toujours sur cette thématique. Dans un clip de campagne électorale en 2019, on y voit le courageux cycliste flamand, dépassé par ses voisins français, hollandais et allemand. La faute à qui ? Au Wallon paresseux, qui ne pédale pas depuis le siège arrière du tandem. "Nous devons jeter ce lest par-dessus bord, cessons de remplir les trous wallons sans fond", entendait-on en voix off.

"Dégoûtants"

L’extrême droite flamande a refait la même opération sur les réseaux sociaux cette année. Et un tel discours, répété depuis autant d’années, a bien été intégré par les potentiels électeurs et militants. Nous avons demandé ce que pensaient des électeurs du Vlaams Belang des Wallons. Et la réponse interpelle: "Dégoûtants", nous répond une femme. "Aucune sympathie pour les Wallons", lance une autre. "Toute la sueur, tout l'argent de ceux qui travaillent ici va chez les Wallons. C'est malhonnête", conclut une troisième.

Bien évidemment, ces transferts sont indéniables. Oui, la Flandre a bien envoyé 8,5 milliards d’euros vers la Wallonie en 2023. Mais elle n’est pas la seule région à la faire. Bruxelles a envoyé 2,9 milliards d’euros vers le sud du pays. Et si l’on regarde dans le détail ces contributions, c’est encore un peu différent.