"Des dizaines de milliers de familles wallonnes risquent de perdre beaucoup d'argent à cause la N-VA": échange tendu entre Paul Magnette et Bart De Wever

Le ton est monté entre Paul Magnette et Bart De Wever sur le thème des panneaux photovoltaïques dans le Grand Duel sur RTL tvi et RTL play.

Échange tendu à propos des panneaux photovoltaïques et "du compteur qui tourne à l'envers" entre Paul Magnette et Bart De Wever dans le Grand Duel. "Je regrette vraiment amèrement que votre ministre, madame Demir, ait attaqué le système wallon", s'exclame le président du PS Paul Magnette. "Des dizaines de milliers de familles wallonnes ont placé des panneaux photovoltaïques pour contribuer à ce phénomène de développement des énergies renouvelables et c'est votre ministre qui l'attaque et ce sont des dizaines de milliers de familles wallonnes qui risquent de perdre beaucoup d'argent à cause de l'action de la N-VA et je trouve ça vraiment profondément regrettable."

La réponse de Bart De Wever, le président de la N-VA est directe. "Ce système est illégal", réplique-t-il. "La constitution l'a dit. Vous auriez dû trouver un autre système de soutien."