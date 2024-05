Le Grand Duel Magnette - De Wever est terminé: qu'en ont pensé les deux adversaires?

Paul Magnette (PS), l'homme politique numéro un de Wallonie et Bart De Wever (N-VA), son homologue en Flandre, viennent de s'affronter dans un Grand Duel de plus d'une heure sur notre plateau RTL info. Voici leur réaction à la sortie du studio.

Le président de la N-VA a aussi tenu à s'exprimer sur "la fin de la Belgique" à la sortie du Grand Duel. "Ne vous laissez pas effrayer par le PS", argue-t-il. "Le PS ne parle que de ça, on veut le confédéralisme, mais on est convaincu que c'est le chemin vers la prospérité aussi pour la Wallonie", raisonne Bart De Wever.

Pour Paul Magnette, une chose est claire : "Monsieur De Wever n'a pas changé en dix ans, il veut toujours la fin de la Belgique". Selon l'homme fort du PS, Bart De Wever oppose toujours les Flamands et les Wallons, tandis que lui, au contraire, pense qu'il est important de consolider le pays : "J'y suis très attaché", ajoute-t-il.

Un duel sain

Si les idées des deux présidents de parti diffèrent vastement, ils s'accordent sur un point : le débat dont ils viennent de sortir était sain, sans attaques personnelles. "Indépendamment du fait qu'on n'est d'accord sur rien, il faut bien le reconnaître, on a essayé que ce soit quand même un débat correct", admet Paul Magnette.

"Je suis content, on a clarifié nos points de vue, c'est le but d'un débat", se réjouit Bart De Wever. "Ça a donné beaucoup de clarté sur les différentes positions du PS, d'une part et de la N-VA d'autre part", ajoute-t-il.

Qui a gagné ce duel ?

Un Grand Duel, doit avoir un grand gagnant... non ? Pas pour le socialiste en tout cas : "Ce n'est pas à moi de le dire, je pense avoir bien défendu mes arguments, mais c'est à chacun d'en juger", répond Paul Magnette.