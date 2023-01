Cadel Evans Great Ocean Road Race - Marius Mayrhofer s'offre un premier succès pro au sprint

(Belga) Marius Mayrhofer (DSM) a remporté la Cadel Evans Great Ocean Road Race (World Tour) dimanche. L'Allemand s'est imposé au sprint après 174,3 km de course autour de Geelong devant le Français Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) et l'Australien Simon Clarke (Israel-Premier Tech).

Après une boucle de 110 km dans l'Etat de Victoria, le peloton devait affronter quatre tours d'un circuit local comprenant la Challambra Crescent (900 mètres à 8,7%). Taco Van Der Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty) ne voulait pas attendre le final et attaquait tôt dans la course. Ewen Costiou (Arkéa Samsic) et Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) l'accompagnait. Le trio obtenait une avance de plusieurs minutes sur un peloton au sein duquel les équipes Jayco-Alula et Ineos Grenadiers dictait l'allure. Sur le circuit local, les échappés étaient repris et le peloton éclatait. Une septantaine de coureurs abordaient le dernier tour du circuit. Dernier vainqueur de l'épreuve, en 2020, Dries Devenyns (Soudal-Quick Step) lançait les débats sur la dernière ascension de Challambra Crescent. Sven Erik Bystrom (Intermarché-Circus-Wanty) contrait et créait un petit trou. Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) le rejoignait avant la descente, avec encore 9 km à parcourir. Le duo s'entendait bien, mais le peloton, emmené par Jayco-Alula, pour Michael Matthews, se rapprochait. Luke Plapp (INEOS Grenadiers) faisait aussi le forcing. Il comblait l'écart dans le dernier kilomètre, emmenant dans son sillage un peloton décimé. Marius Mayrhofer, 22 ans, émergeait du sprint pour décrocher sa première victoire professionnelle devant Page, Clarke et Matthews. Il offrait une deuxième victoire cette saison à DSM, quelques heures à peine après le succès de Sam Welshford dans la 6e étape du Tour de San Juan. Jens Keukeleire, 18e, est le premier Belge à avoir franchi la ligne. (Belga)