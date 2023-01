Çavaria rend hommage aux parents d'Ihsane Jarfi

(Belga) L'association de défense des LGBTQI+ Çavaria a décerné samedi soir à Gand un "lifetime achievement award" aux parents d'Ihsane Jarfi. Ce Belge de 32 ans avait été assassiné en 2012 à Liège parce qu'il était homosexuel. Les auteurs ont été condamnés à de lourdes peines de prison. C'était la première fois que l'homophobie était citée comme circonstance aggravante devant une juridiction belge.

Dix ans plus tard, l'organisation Çavaria a donc décidé de décerner ce prix à Hassan et Nancy Jarfi, qui honorent la mémoire de leur fils. Le père a écrit un livre et a fondé la Fondation Ihsane Jarfi, qui lutte contre les discriminations et l'homophobie. Çavaria a également remercié "Transgender Infopunt" pour l'édition d'une brochure qui présente dans six autres langues les options de soins en Flandre. Ce centre a reçu le "Diversity Award 2022". Les "RainbowAmbassadors" ont de leur côté reçu un "Community Award" pour leur soutien aux seniors LGBTI+. L'année dernière, ils ont appelé les autorités à prendre soin du bien-être mental et physique des personnes âgées. Souvent, ils n'osent pas être eux-mêmes, par exemple lorsqu'ils doivent se rendre dans des maisons de repos.