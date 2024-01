Céline Tellier s'engage à donner accès aux cours d'eau au bétail

Au-delà de cette petite victoire, la fédération wallonne s'est montrée plutôt satisfaite de ses échanges mercredi à Namur avec Céline Tellier et son homologue à l'Agriculture, Willy Borsus (MR). "Nous ne sommes pas ici pour simplement réclamer une enveloppe. On est clairement sur des changements de paradigmes par rapport à la façon dont on gère le secteur et les contraintes qu'on lui impose. Cela ne se règle pas en une heure autour d'une table, mais on avance", a déclaré Mme Streel. "Maintenant, il faut vite de nouvelles réunions qui n'accouchent pas de souris, mais bien de décisions concrètes."

Sur le plan wallon, la FWA attend notamment des simplifications administratives et des assouplissements ou compensations concernant les normes qui lui sont imposées au niveau environnemental.