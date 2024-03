"Ces gens doivent retourner dans leur pays": Georges-Louis Bouchez s'exprime sur les "non-Belges" détenus dans nos prisons

Georges-Louis Bouchez estime qu'il faut être plus sévère avec les usagers de drogue. Mais comment faire alors qu'il y a une surpopulation carcérale importante en Belgique? Le président du MR évoque le cas des "non-belges". "Il s'agit de 40% des détenus", dit-il. "A un moment donné, ces gens doivent retourner dans leur pays et purger leur peine de prison dans leur pays."

Il faudrait pour cela des accords avec les pays tiers. "La proposition du MR est de conditionner la coopération au développement et la délivrance de visa à la conclusion de ces accords", indique Georges-Louis Bouchez. "Si vous n'avez pas d'accord avec nous pour reprendre vos délinquants, on ne délivrera plus de visa pour vos dignitaires internationaux et vous ne recevrez plus d'argent de notre pays."