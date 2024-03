"Ce sont des mensonges et de la paresse": les jeunes de la FGTB réagissent aux propos de Georges-Louis Bouchez sur leur "guide de survie du jeune chômeur"

Mercredi dernier, Georges-Louis Bouchez, était le dernier président de parti francophone à faire face aux Puncheurs. Et sur notre plateau, le président du MR avait pris pour cible un guide publié par les jeunes de la FGTB, intitulé lors de sa sortie "Guide de survie du jeune chômeur". "C'est un petit guide pour savoir comment faire pour bien avoir tous vos droits au chômage", s'était-il offusqué.

Lorsqu'elle a entendu ces propos, Catherine Opalinski, la coordinatrice des jeunes FGTB, n'en revenait pas. "Ce qui est dit, ce sont des mensonges. On ne pousse pas les jeunes à rester à ne rien faire et on ne leur donne pas des conseils pour profiter du système. Clairement, c'est un mensonge et c'est une paresse de sa part, car il suffit d'ouvrir la table des matières et quand on voit les titres, on voit tout de suite que l'on cherche à promouvoir l'emploi", réagit-elle.