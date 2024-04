Condamné à un an de prison ferme pour racisme, Dries Van Langenhove, ex-député Vlaams Belang, fait appel

Dries Van Langenhove a été condamné le 12 mars dernier à un an de prison ferme pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme. L'ex-député du parti d'extrême-droite Vlaams Belang a également écopé de 10 mois de détention avec sursis pour violation de la loi sur la détention d'armes, à une déchéance de ses droits civiques pendant 10 ans et à une amende de 24.000 euros.

Six autres prévenus devaient répondre d'infractions à la loi sur le racisme. Le bras droit de Van Langenhove a écopé de huit mois avec sursis et d'une amende 8.000 euros. Quatre prévenus se sont vus infliger six mois avec sursis et 8.000 euros d'amende. Le dernier prévenu a bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation sous conditions, notamment celle d'une visite guidée à la caserne Dossin de Malines. L'avocat de M. Van Langenhove, Hans Rieder, avait déclaré dans une interview après le jugement qu'il souhaitait faire appel. L'ancien député du Vlaams Belang avait également annoncé avant même le prononcé qu'il ferait appel, estimant qu'il n'avait pas eu droit à un procès équitable.

Cependant, les appels ont été introduits à la dernière minute : ils ne pouvaient être interjetés que jusqu'à ce jeudi midi. M. Van Langenhove a finalement introduit son appel tout comme cinq co-prévenus. Le parquet, qui disposait d'encore dix jours pour faire appel, a décidé de suivre la décision des prévenus. Cela signifie que l'ensemble du dossier sera repris par la cour d'appel de Gand.

En septembre 2018, un reportage dans l'émission "Pano" sur la VRT avait montré que des messages à caractère raciste et antisémite étaient échangés sur des forums de discussions privés par des membres du mouvement Schild & Vrienden, dont Dries Van Langenhove était considéré comme le leader.