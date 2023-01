Corée du Sud: un soldat tire par erreur près de la frontière avec le Nord

(Belga) Un soldat sud-coréen a fait feu par erreur avec une mitrailleuse près de la frontière avec le Nord, obligeant l'armée à prévenir immédiatement Pyongyang qu'il s'agissait de tirs involontaires, a rapporté dimanche l'agence sud-coréenne Yonhap.

Quatre balles réelles ont été tirées par erreur lors d'un exercice samedi soir, à la frontière avec le Nord dans la province de Gangwon, a indiqué Yonhap, citant des officiers de l'armée. Tous ces projectiles sont retombés du côté Sud et n'ont apparemment fait aucun dégât. L'unité sud-coréenne a immédiatement informé le Nord que ces coups de feu étaient involontaires et a renforcé sa vigilance, ont indiqué des officiers. "Aucun signe particulier provenant du Nord n'a été détecté et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident", a expliqué à Yonhap un responsable militaire sous couvert d'anonymat. Les deux Corées restent techniquement en guerre depuis l'armistice de 1953 et sont séparées par une zone démilitarisée (DMZ) de quatre kilomètres de large et 250 kilomètres de long. Malgré son nom, la DMZ est l'un des endroits les plus fortifiés au monde car truffée de champs de mines et hérissée de barbelés. Le dernier échange de tirs entre les deux camps date de mai 2020, quand au moins quatre balles nord-coréennes ont touché un poste de garde sud-coréen dans la partie centrale de la DMZ, entraînant une riposte de Séoul. Les soldats de Pyongyang ont aussi tiré sur un transfuge en 2017, mais le Sud n'avait cette fois pas répliqué. (Belga)