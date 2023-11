Court arrêt de travail dans les écoles de l'enseignement de la Province de Liège mardi

"Un grand nombre de nos ascenseurs et de nos monte-charges ne sont plus conformes. Ils sont à l'arrêt depuis six mois ou plus, et la situation évolue peu", pointe la CGSP Enseignement. "Dans des écoles comptant parfois jusqu'à sept étages, cela entraine de gros problèmes de sécurité et d'organisation (évacuation des déchets, approvisionnement, accessibilités aux locaux avec matériel spécifique, difficultés d'accès pour les services de secours...)."

Le syndicat rappelle que ces difficultés s'ajoutent aux nombreux dysfonctionnements liés aux coupes budgétaires et au manque de personnel (sous-encadrement insupportable et non remplacement du personnel ouvrier et d'entretien en maladie, surcharge de travail pour ceux qui doivent suppléer...).