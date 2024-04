Décision au plus tard dans un mois sur la requête de la commune d'Auderghem

Le tribunal civil de Bruxelles, siégeant en référé, a entendu les avocats de la commune d'Auderghem et ceux de la Région flamande durant deux heures mercredi matin, au sujet des embarras de circulation causés par les travaux au carrefour Léonard à Auderghem. Une audience supplémentaire a été fixée lundi, uniquement pour un dépôt de pièces. Le tribunal a déjà annoncé que sa décision sera rendue dans un mois au plus tard.

L'administration communale d'Auderghem a intenté une action en justice contre la Région flamande, basée sur une loi spéciale de 1980, dans le but d'imposer une pause dans les travaux menés par la Région au niveau du carrefour Léonard, sur le territoire de cette commune de la Région bruxelloise.

Ce "temps mort" est sollicité dans le but de mettre en place une concertation entre la Région flamande et les communes concernées par les embarras de circulation causés par le chantier. Une loi spéciale datant du 8 août 1980 prévoit que les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles ne peuvent être fermés ou rendus inutilisables qu'après concertation entre les entités publiques concernées.