Déjà plus de 1.400 demandes pour la prime aux véhicules électriques en 3 heures en Flandre

Les montants de la prime sont de 5.000 euros pour une voiture neuve dont le prix d'achat ne dépasse pas les 40.000 euros, et 3.000 euros pour un véhicule d'occasion d'une valeur catalogue de maximum 60.000 euros à l'origine.

Les citoyens peuvent demander une prime pour l'achat d'un véhicule commandé à partir du 25 septembre dernier et enregistré au plus tôt le 1er janvier 2024. Entrent en ligne de compte les voitures particulières, les camionnettes et les "microvoitures" (catégorie L7e-C), pour autant qu'elles soient "zéro émission". Les véhicules d'occasion doivent avoir minimum 3 ans et maximum 8 ans de route derrière eux. Le portail comprend une liste des modèles qui entrent dans les critères.